Mısır: Sudan'daki gelişmelerle ilgili en üst düzeyden görüşmeler yapılıyor

Mısır'da özel bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Radi, "Sudan'daki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve Sudan'ın ulusal güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğinin bir parçası olduğunu teyit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Radi, Sudan'daki gelişmelerle ilgili en üst düzeyden görüşmelerin yapıldığını belirterek "Mısır, Sudan'da istikrarın sağlanması ve halkın çıkarları için yapması gerekeni yerine getirmekten geri kalmayacaktır" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Sudan'daki tüm kesimlere "itidalli olmaları, vatanın üstün menfaatini öncelemeleri ve ulusal uzlaşı" çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, Sudan'ın güvenlik ve istikrarının, Mısır ile bölgenin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanmıştı.

Kaynak: Sputnik