Sudan’da grev çağrısı büyüyor

Darbenin ardından en az binlerce kişi protesto gösterileri düzenlerken çıkan olaylarda ölenler ve yaralananlar oldu.

Eski devlet başkanı Ömer el-Beşir’in Nisan 2019’da halk ayaklanmasıyla iktidardan indirilmesinden sonra Sudan ordu ve siviller arasında kurulan kırılgan iktidar paylaşımına dayanan hükümet tarafından yönetiliyordu.

Yönetime el koyan General Abdülfettah el-Burhan, ordunun hükümeti lağvetme sebebinin iç savaşı önlemek olduğunu belirterek, siyasetçileri silahlı kuvvetlere karşı kışkırtma yapmakla suçlamıştı.

Dünya Bankası’nın ödemeleri durdurması ve yeni operasyonlar başlatmayacağını açıklaması Afrika’nın en yoksul ülkesinde yönetime el koyan askerler için sorun oluşturabilir.

Dünya bankası başkanı: Endişe duyuyorum

El-Beşir’in 30 yıllık iktidarında uluslararası finans sisteminin dışında kalan Sudan, bunun ardından Mart ayında Dünya Bankası ile yeniden ilişki kurmuş ve 2 milyar dolarlık finansmana erişim sağlamıştı.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptığı açıklamada “Sudan’da yaşanan gelişmelerden büyük endişe duyuyorum ve bu durumun ülkenin sosyal ve ekonomik toparlanmasına ve gelişmesine ciddi zarar verebileceğinden kaygılanıyorum” dedi.

Devrik Başbakan Abdalla Hamdok, Dünya Bankası ile yeniden ilişki kurulmasını büyük bir başarı olarak nitelendirmiş ve birçok gelişim projesi için bu finansmana bel bağlamıştı.

Hükümet sert ekonomik reformlar uygulamış ve bunun sonucu olarak gecikmiş borçların hızlı bir şekilde kapatılmasını, borç yükünün hafifletilmesini ve Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) yeni finansman almayı başarmıştı.

Kaynak: Sözcü