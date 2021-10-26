  1. Spor
26 Eki 2021 11:12

Beşiktaş'ın teknik direktörü bir ilke imza attı

Beşiktaş'ın teknik direktörü bir ilke imza attı

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, bu galibiyetle bir ilki gerçekleştirdi.

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı Cyle Larin'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın başında Galatasaray'ı konuk ettiği iki maçtan da galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın, kulüp tarihinde bunu başaran ilk teknik direktör oldu.

Geçen sezon Ocak ayında oynanan maçta Beşiktaş, Vodafone Park'ta 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan almıştı.

2016'dan bu yana Galatasaray'a evinde puan kaybetmeyen siyah beyazlılar, galibiyet serisini beş maça çıkardı ve kulüp tarihindeki en uzun seriye imza attı.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1898124
https://tr.mehrnews.com/news/1898124/

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