Lionel Messi, kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor

Cumhuriyet'e göre, Fransız devi, ligde Arjantinli yıldızdan faydalanamıyor. Messi, Ligue 1'deki 5 maçında ne gol ne de asist katkısı verebildi.

Arjantinli star, 2005'ten bu yana ilk kez bu kadar üzün süre lig maçlarında skora katkı sağlayamadı.

Messi, 2005-06 sezonundan bu yana kariyerinde ilk kez Kasım ayına kadar lig maçlarında gol katkısı yapamadı. Arjantinli dünya yıldızı, Ronaldinho'nun son döneminde Barcelona'da ipleri eline almış ve skor makinesine dönüşmüştü.

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Messi'nin Lille maçındaki performansına 10 üzerinden 3 puan verdi.

Arjantinli yıldız, maça ilk 11'de başlamasına rağmen maçtaki kötü performansı sonrası teknik direktör Pochettino tarafından ikinci yarıda oyundan alındı. Messi 46. dakikada yerini Icardi'ye bıraktı.