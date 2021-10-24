David Beckham, Katar Dünya Kupası'nda 170 milyon euro kazanacak

David Beckham, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için servet kazanmaya hazırlanıyor. Beckham, 2022 Dünya Kupası'nın yüzü olmak için 170 milyon euro alacak.

2022 FIFA Dünya Kupası için 6 Haziran 2019 tarihinde başlayan elemeler Haziran 2022'de tamamlanacak.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Ortadoğu'da düzenlenen ve Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk turnuva olacak.

The Sun'a göre; İlk kez Katar'da düzenlenecek turnuvanın yüzü eski İngiltere kaptanı David Beckham olacak. Beckham, önümüzdeki on yılda ülkenin büyükelçisi olmak için yılda 15 milyon sterlinlik bir anlaşma imzaladı.

Yani İngiliz efsane, Katar Dünya Kupası için 150 milyon sterlin (177 milyon euro) kazanmış olacak. Beckham geçen günlerde bir hafta boyunca stadyumları gezmek ve turnuva öncesinde önemli isimlerle tanışmak için Katar’ın başkenti Doha’ya uçtu. 46 yaşındaki yıldız kariyerini Katarlılar'a ait PSG'de noktalamıştı ve Katarlılar ile sıkı bağlantıları var.

Ayrıca Beckham bu anlaşmayı imzalamadan önce eşi Victoria Beckham'a da danıştı.

The Sun'a konuşan bir kaynak, David Beckham'ın bu anlaşmasının Arap dünyasında olumlu bir değişim yaratacağına inanıldığını söyledi:

"Futbolun farklılıklar arasında köprü kurma gücüne güçlü bir şekilde inanıyor."

"David ile daha fazla Batılı'nın uçsuz bucaksız kum tepelerini ve inanılmaz gökdelenleri görmesini umuyoruz."

Kaynak: T24