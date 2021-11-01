İngiltere'den Fransa'ya balıkçılık krizinde 48 saat süre

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İskoçya'nın Glasgow şehrinde başlayan 26'ncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26), ülkesi ile Fransa arasında devam eden balıkçılık sorununa ilişkin Sky News'e açıklamalarda bulundu.

Truss, "Fransızlar, Manş Adaları ve balıkçılık sektörümüze yönelik tamamen mantıksız tehditlerde bulundular ve bu tehditleri geri çekmeleri gerekiyor. Aksi takdirde, harekete geçmek için Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşmamızın mekanizmalarını kullanacağız." dedi.

Fransızların haksız davrandığını ve ticaret anlaşmasının şartlarına uymadığını söyleyen Truss, "Eğer birisi bir ticaret anlaşmasında haksız davranırsa, onlara karşı dava açma ve bazı telafi edici tedbirler alma hakkınız var. Fransızlar geri adım atmazsa yapacağımız şey bu." ifadelerini kullandı.

Truss, Fransa'nın ne kadar süre içerisinde geri adım atması gerektiği sorulduğunda ise Truss, "Bu sorunun önümüzdeki 48 saat içinde çözülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Truss, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un balıkçılık sorunu üzerinden İngiltere'ye yönelik tehditlerine ilişkin, Macron'un zorlu bir seçim döneminde olduğu için "mantıksız tehditler" yapıyor olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber