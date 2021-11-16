Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Reisi, Çavuşoğlu'nu kabul etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, temaslarda bulunmak için Tahran'a gelen Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Bu görüşmede Reisi, iki ülke arasındaki münasebetlerin özellikle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin iki ülke halkının lehine olduğunu belirterek, "İran ve Türkiye arasında hazırlanacak uzun vadeli iş birliği ile ilgili yol haritası sonuçlandıktan sonra iki taraf karşılıklı ilişkileri daha üst seviyeye çıkarmaya hazır olmalı.” dedi.

Emir Abdullahiyan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi bir ziyarette bulunmak üzere Tahran'a gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu ile görüştü.

İran, Türkiye'de Ilısu Barajı'nın açılmasına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Türkiye’de Ilısu Barajı’nın açılmasına tepki göstererek, "Bu ülkede açılan baraj Dicle Nehri üzerindedir. Fakat bölgesel kararlardan diğer ülkeler de etkilenecektir. Su yönetimi konusunda bölgesel bakıştan ziyade küresel düşünmek gerekir. Ilısu Barajı’nın açılması sonucu Irak'ın güneyindeki sulak alanlar kurur." ifadelerini kullandı.

İran'da vefat sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 105 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 494 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128 bin 272'ye vaka sayısı ise 6 milyon 45 bin 212'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 491'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 708 bin 253'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.