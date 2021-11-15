İran, Türkiye'de Ilısu Barajı'nın açılmasına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Çavuşoğlu’nun İran ziyareti

Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun İran ziyaretine ilişkin Hatipzade, bu ziyaretin daha önceden planlandığını belirterek, Tahran’da ortak sınır konuları ile su meselelerinin ayrıntılı bir şekilde ele alınacağını söyedi.

"Bakan Çavuşoğlu, Tahran ziyareti çerçevesinde Emir Abdullahiyan ile Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek." diye Hatipzade, bu görüşmlerlerde ikili, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağını dile getirdi.

İran'dan Türkiye'de Ilısu Barajı'nın açılmasına tepki

Hatipzade, Türkiye’de Ilısu Barajı’nın açılmasına tepki göstererek, "Bu ülkede açılan baraj Dicle Nehri üzerindedir. Fakat bölgesel kararlardan diğer ülkeler de etkilenecektir. Su yönetimi konusunda bölgesel bakıştan ziyade küresel düşünmek gerekir. Ilısu Barajı’nın açılması sonucu Irak'ın güneyindeki sulak alanlar kurur." ifadelerini kullandı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi Tahran'ı ziyaret edecek

Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin davet edildiğini ve yakında Tahran’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Said Hatipzade, Grossi'nin Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı (İAEK) Muhammed İslami ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.

Viyana görüşmeleri

Yakın gelecekte düzenlenmesi beklenen Viyana görüşmelerine ilişkin Hatipzade,"Bizim için önemli olan yaptırımların kaldırılmasıdır. Dolayısıyla Viyana görüşmelerinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından ülkemize yasa dışı olarak uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasına odaklanacağız." değelendirmesinde bulundu.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Hatipzade, İran ile Suudi Arabistan arasında yürütülen görüşmeler hakkında, "Bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı ve diğer taraftaki ciddiyeti görmeyi bekliyoruz. Görüşmelerin gündeminde ikili ve bazı bölgesel meseleler var." açıklamasını yaptı.

İran'ın dondurulan mali varlıkları

“İran’ın 3,5 milyar dolarlık bloke edilmiş parası serbest bırakıldı mı?” sorusuna Hatipzade, “Yaptırımlar altında olduğumuz için bununla ilgili konuşmayacağım. Tabii ki merkez bankası uygun görürse bilgi verir. Yurtdışında çok sayıda kaynağımız var ve bunların kademeli olarak piyasaya girdiğini fark etmişsinizdir.” cevabını verdi.

'Biden, İran'ı enerji piyasasından çıkaramaz'

İran’ı enerji piyasasından çıkarmaya çalışan ABD Başkanı Joe Biden’ın tutumunu eleştiren Hatipzade, şunları konuştu:

“Biden'ın bununla ilgili sözleri dünyanın birbirine ne kadar bağlı olduğunu ve herhangi bir devletin diğer ülkeyi piyasadan çıkaramayacağını gösteriyor. ABD, 40 yılı aşkın bir süredir ulusumuzu bir şekilde küresel pazarlardan çıkarmak için her türlü çabayı denedi, ancak gün geçtikçe yine de başarısız oluyor. Bunun nedeni ise yaratıcı ve çalışkan gençlerimizdir, çünkü onlar için hiçbir engel söz konusu değil. Amerika ne kadar uğraşırsa uğraşsın gençliğimizin birkaç adım gerisindedir.

Biden'ın takındığı tutum Tahran tarafından özenle izleniyor ve Viyana'da onun sözleri ve tavrına göre görüşmelerimizi yürüteceğiz. Aynı zamanda garanti meselesini de takip edeceğiz."

İran’ın Afganistan Özel Temsilcisi'nin Kabil ziyareti

Hatipzade, İran’ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi Komi'nin Kabil ziyareti ile ilgili olarak, İranlı yetkilinin Kabil temaslarında mevcut hükümet yetkilileri ile Afganistan'ın durumunu görüşeceğini duyurdu.

Siyonist Rejim medyasının sahte haberlerine yanıt

İranlı sözcü, Siyonsit Rejim'e ait medyada yer alan "İran-Suriye ilişkilerinin seviyesi azaldı" yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Strtejik düzeydeki Tahran-Şam ilişkileri sürüyor. İran'ın Suriye'deki askeri danışmanlık grubunun komutanı yürüttüğü başarılı misyonun sonunda, ülkenin Savunma Bakanı tarafından onurlandırıldı. İki ülke arasındaki durumu ve ilişkileri herkes biliyor ve bu yalan haberleri dikkate almaya değmez." diye konuştu.