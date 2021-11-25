BAE yeni Katar olacak, 1 milyar dolarlık varlığımız satılacak

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın görüşmeleri ardından kaleme aldığı Türkiye - BAE ilişkileri hakkında kaleme aldığı yazısında, "BAE yeni Katar olacak. Bir milyar dolarlık varlığımız satılacak. Arazi, yatırım, Türkiye’de ne isterlerse masaya getirecek! Bunun karşılığında da Peker’in videolarıydı, AKP’ye karşı politikalardı, hepsi gözden geçirilecek" yorumunu yaptı.

Balbay, "Türkiye’ye elbette yabancı yatırım gelmesini her sağduyulu kişi ister. Ama bu, Türkiye’ye yatırım değil, Türkiye’yi pazarlamak! Bir ülkede ekmekler küçülüyorsa, iktidar büyüyemez. Halkın ekmeği küçülürken iktidar sahiplerinin sofrası büyüyorsa, bunu hiçbir şeyle anlatamazsınız. İktidarın yaptığı ulusal kurtuluş savaşı değil, ulustan kurtuluş savaşı. Kimse itiraz etmeyecek… Para pul olurken millet iktidara kul olacak! Hadi oradan!" düşüncesini dile getirdi.