BAE-İran-Türkiye koridoru resmen hizmete açılıyor

Mehr Haber Ajansına konuşan İran Karayolları Ulaştırma ve Bakım Kurumu’na bağlı Gümrük ve Transit Ofisi Genel Müdürü Cevad Hidayeti, BAE-İran-Türkiye koridorunun resmi açılışı için önümüzdeki günlerde BAE heyetinin Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında ilk karayolu nakliyesi son günlerde yapıldı.

Bazı ekonomi uzmanları, BAE'nin mallarını Türkiye'ye ve ardından Avrupa'ya nakletmek için İran topraklarını kullanmak istemesinin nedenlerinden birinin Kahire hükümeti tarafından Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretlerindeki artış olduğuna inanıyor.

BAE yetkilileri yeni ticaret yolu için Ankara'yı ziyaret edecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye ziyarette bulunacak.

Bin Zayed’in çantasındaki en önemli başlık olan ekonomi alanında BAE'nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olacak. Söz konusu koridorla birlikte Süveyş Kanalı geçişli Sharjah-Mersin güzergahında deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, İran üzerinden geçen güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilir hale gelecek.