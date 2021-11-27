Erdoğan bugün Türkmenistan'a gidiyor

TRT Haber'e göre, Erdoğan, yoğun bir gündemle Türkmenistan'a gidiyor.

Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüşecek. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na katılacak.

Toplantı marjında diğer liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.

Ortak anlaşmalar imzalanacak

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, başkent Aşkabat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşılayacak.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. İkili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak.

Enerji, turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok konu ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak.

Görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalanacak.

EİT ülkelerinin liderleri ile ticari ilişkiler değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan temaslarının 2'nci gününde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na (EİT) katılacak.

Türkiye'nin kurucu üye olduğu teşkilatta, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkiler görüşülecek.