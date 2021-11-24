İYİ Parti lideri Akşener: Erdoğan ülkeyi batırdı

İYİ Parti grup toplantısında konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TL'deki değer kaybı üzerine sert sözlerle yüklendi.

Akşener, "Erdoğan'a emeklilik hayatında başarılar diliyorum. Panik rüzgarları Beştepe koridorlarında esmeye başlamış. Milletimiz kararını çoktan kararını vermiş, sayın Erdoğan ve arkadaşları için artık yol görünmüş" dedi.

Akşener devamında, "Erdoğan kendi doğal yeteneğiyle ülkeyi batırdı. Beceriksizlikle ihanet arasında kıldan ince bir çizgi vardır" diye belirtti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında ortaya çıkan dolar krizi üzerine konuşan Akşener, "Sadece bir hafta içinde Türkiye’nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı" dedi.

Kaynak: Cumhuriyet