Türkiye'deki deprem İran'da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde Türkiye saatiye 00.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 7,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından açıklama yapan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi.

Deprem İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde hissedildi. Yerel saatle 1:16'da gerçekleştiği kaydedilen depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.