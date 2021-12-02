İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 76 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 839 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 988'e vaka sayısı ise 6 milyon 125 bin 596’ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 314’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 901 bin 532’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.