OPEC'in yeni Genel Sekreteri'nden "petrol talebi" açıklaması

Petrol fiyatları küresel piyasalarda bir kez daha 80 dolar sınırına gelirken talebinde yıl sonuna kadar artış göstermesi bekleniyor.

OPEC yeni Genel Sekreteri, küresel petrol talebinin 2022'nin sonuna kadar pandemi öncesi seviyelerine dönebileceğini söyledi.

Al Arabiya haber kanalının haberine göre, OPEC'in eski Kuveyt başkanı Haitham al-Ghais, Suudi TV kanalına, OPEC ve diğer ham petrol üreticilerini bir araya getiren OPEC+ ittifakının petrol piyasalarının istikrarı ve dengesi için önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: Borsa Manşet