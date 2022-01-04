  1. Ekonomi
4 Oca 2022 09:11

OPEC'in yeni Genel Sekreteri'nden "petrol talebi" açıklaması

OPEC'in yeni Genel Sekreteri'nden "petrol talebi" açıklaması

Pandemiyle birlikte düşen üretime bağlı olarak petrol talebindeki düşüş yeniden artmaya başladı. OPEC yeni Genel Sekreteri Haitham al-Ghais yıl sonuna kadar talebin pandemi öncesi seviyelere ulaşacağını belirtti.

Petrol fiyatları küresel piyasalarda bir kez daha 80 dolar sınırına gelirken talebinde yıl sonuna kadar artış göstermesi bekleniyor.

OPEC yeni Genel Sekreteri, küresel petrol talebinin 2022'nin sonuna kadar pandemi öncesi seviyelerine dönebileceğini söyledi.

Al Arabiya haber kanalının haberine göre, OPEC'in eski Kuveyt başkanı Haitham al-Ghais, Suudi TV kanalına, OPEC ve diğer ham petrol üreticilerini bir araya getiren OPEC+ ittifakının petrol piyasalarının istikrarı ve dengesi için önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: Borsa Manşet

News Code 1899626
https://tr.mehrnews.com/news/1899626/

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