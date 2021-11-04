Brent petrolün varili 81 dolar seviyesinde

TRT Haber'e göre, dün 84,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 81,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, İran'nın Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin yeniden başlayacağını açıklaması ile dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış etkili oldu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile yaptığı telefon görüşmesinde, Viyana'da 6 tur yapılan nükleer anlaşma müzakerelerinin, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılması amacıyla" 29 Kasım'da yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Tarafların masaya yeniden oturacak olması, piyasalarda ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımlarının kaldırılacağı ve talep karşısında yetersiz kalan küresel petrol arzına katkı sağlayacağı beklentilerini güçlendirdi.

ABD'de Joe Biden'ın göreve gelmesiyle 6 Nisan'da Viyana'da başlayan ve 6 tur yapılan nükleer anlaşma müzakerelerine İran'daki hükümet değişikliği nedeniyle ara verilmişti. İran hükümetinin görüşmelere yeniden döneceğini açıklamasının ardından AB ile İran arasında ön görüşme niteliğindeki temaslar da 14 Ekim'de yeniden başlamıştı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 300 bin varil ile beklentilerin üzerinde arttı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 650 bin varil artacağı yönündeydi.

Söz konusu artış, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin gerilediğine ve arzın toparlandığına işaret ederek fiyatları baskılıyor.

Piyasalar OPEC grubu toplantısına odaklandı

Öte yandan, piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun bugün bir araya gelerek aralık ayında uygulanacak kesinti miktarını görüşeceği toplantıya odaklandı.

Temmuz ayındaki toplantısında ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretimini her ay 400 bin varil artırma kararı alan OPEC grubunun, piyasalarda güçlenen yetersiz arz endişelerine ve ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen üretim politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,63 ile 82,15 dolar aralığının direnç, 81,11 ile 80,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.