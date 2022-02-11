Türkiye'de elektrik zammı protestosu

Geçen hafta Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde Cuma namazı çıkışı yüzlerce kişi, Tedaş ilçe merkezine kadar yürüyerek sloganlar eşliğinde zamların geri alınmasını talep etti. Onu takip eden günlerde Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe, Midyat, Mazıdağ; Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde de benzer protestolar gerçekleşti.

Öte yandan CHP, elektriğe yapılan zamları dün 81 ilde eş zamanlı düzenlediği basın açıklamalarıyla protesto etti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'un her ilçesinde vatandaşların yüksek faturalarını asacakları ‘zam panoları’ oluşturacaklarını, her gün belli noktalara siyah çelenkler bırakacaklarını ve ‘Zam Müzesi’ kuracaklarını açıkladı.

CHP’nin Nevşehir’de düzenlediği elektrik zammı protestosunda faturalar yakıldı, bir çiftçi “Damarlarımıza giden kan damarlarımızdan geçmez oldu” diye isyan etti.

Türk medyasına göre; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise dün yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyerek yapılan zamları protesto etmişti.