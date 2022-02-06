Türkiye'de zamlara karşı protestolar tüm ülkeye yayıldı

Türk medyasına göre, Mardin’de elektrik zamları protesto edildi. Merkezde Emek ve Demokrasi Platformu, Artuklu ilçesinde bulunan Karayolları Parkında ‘Fahiş elektrik zamları geri çekilsin’ pankartıyla açıklama yaparken, Mazıdağı İlçesinde de toplanan vatandaşlar yaptıkları açıklama ile elektrik zammını protesto etti.

Mazıdağı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen protesto da ‘Ya Rabbi DEDAŞ sana havale’, ‘Zulme sessiz kalma’, ‘Yaktın bizi DEDAŞ, sen de yanasın’, ‘Vatandaş aç, faturalara yetişemiyor’, ‘DEDAŞ mağdur ediyor’, ‘Devlet DEDAŞ’a el atsın’ gibi yazılı dövizler açıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla İstanbul'un Kartal ilçesindeki Karlıktepe mahallesi sakinleri bugün zamlara karşı sokaklara çıktı.

Elektrikte hemen devletleştirme talebiyle sokaklara çıkan yurttaşlar, "Karanlığa soğuğa mahkum değiliz" sloganları attı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yurttaşlar elektrik zamlarına karşı dün sokağa çıktı. Yüzlerce yurttaş "Soygun var", “Hükümet istifa", "Soyguncu Vedaş" sloganlarıyla Nedim Zeydan Caddesi'nde yürüdü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) önüne kadar yürüyen yurttaşlar, burada bir süre alkış ve sloganlarla protesto eylemlerini sürdürürken polis VEDAŞ binasını ablukaya aldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt (Bazîd) ilçesinde de dün binlerce kişi sokaklara çıkarak zamları protesto etmişti.