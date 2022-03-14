Palengan; İran'ın tarihi köyü

İran’ın Kürdistan eyaletindeki Oramanat bölgesinde bulunan Palengan köyü ülkenin tarihi köylerinden biri olarak bilinmektedir. Son yıllarda yerli turistlerin ililgisini de çekmeyi başaran Pakengan köyünün halkı her sene Nevruz Bayramını muhteşem törenlerle kutluyor.

Törende alevlenen meşalelerin gençler tarafından köyde gezdirilmesiyle tüm köylüler Nevruz coşkusuyla oynamaya başlıyor.

Bahar ayları ziyaret için uygun bir yer olan Palengan köyü ayrıca su kaynakları açısından da oldukça zengindir.