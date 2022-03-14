  1. Turizm
14 Mar 2022 18:05

Palengan; İran'ın tarihi köyü

Palengan; İran'ın tarihi köyü

İran’ın Kürdistan eyaletindeki Oramanat bölgesinde bulunan Palengan köyü ülkenin tarihi köylerinden biri olarak bilinmektedir.

İran’ın Kürdistan eyaletindeki Oramanat bölgesinde bulunan Palengan köyü ülkenin tarihi köylerinden biri olarak bilinmektedir. Son yıllarda yerli turistlerin ililgisini de çekmeyi başaran Pakengan köyünün halkı her sene Nevruz Bayramını muhteşem törenlerle kutluyor.

Palengan; İran'ın tarihi köyü

Törende alevlenen meşalelerin gençler tarafından köyde gezdirilmesiyle tüm köylüler Nevruz coşkusuyla oynamaya başlıyor.

Palengan; İran'ın tarihi köyü

Bahar ayları ziyaret için uygun bir yer olan Palengan köyü ayrıca su kaynakları açısından da oldukça zengindir.

News Code 1901040
https://tr.mehrnews.com/news/1901040/

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