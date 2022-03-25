Buram buram tarih kokan bahçe: Fin Bahçesi

İran'ın İsfahan eyaletinde yer alan Kaşan kenti birçok tarihi binayı kendinde bulundurmaktadır. Bunların en meşhuru ise Safeviler devrinde yapılan ve Kaçarlar zamanında genişletilen Kaşan Fin Bahçesidir (Bağı).

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne de girmeyi başaran Fin Bahçesi, Şah Abbas adına tasarlanan, içinden şırıl şırıl suların aktığı turkuaz havuzlar, 500 yıllık sedir ağaçları ve çiçek açma zamanı geldiğinde etrafı mis gibi portakal çiçeği kokan portakal ağaçlarıyla dolu.

Fin Bahçesi Kaşan’nın merkezine 9 km güneybatısında kalan Fin Köyü’nde yer almaktadır.