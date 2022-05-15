IKBY'den İranlı şarkıcı Şehram Nazeri’ye ödül

IKBY Kültür ve Gençlik Bakanlığı İletişim Genel Müdürü Namık Hawrami, Rûdaw’a yaptığı açıklamada, sanatçı Şehram Nazeri’nin bakanlığın daveti üzerine Erbil'de olduğunu söyledi.

Hawrami, sanata verdiği katkılarından ötürü Nazeri’ye 16 Mayıs günü Erbil’deki Peşewa Salo’nunda düzenlenecek törenle onur ödülü takdim edileceğini belirtti.

Şu ana kadar 40 albümü bulunan Nazeri 12 defa uluslararası müzik ödüllerine layık görüldü.

Fransa’da “Kültür ve Edebiyat Şovalyesi” ve 2007’de “Asya Kıtasının En İyi Sanatçısı” ödülleri bunlardan bazıları.