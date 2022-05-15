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15 May 2022 12:32

IKBY'den İranlı şarkıcı Şehram Nazeri’ye ödül

IKBY'den İranlı şarkıcı Şehram Nazeri’ye ödül

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kültür ve Gençlik Bakanlığı, ünlü İranlı sanatçı Şehram Nazeri’ye onur ödülü takdim edecek.

IKBY Kültür ve Gençlik Bakanlığı İletişim Genel Müdürü Namık Hawrami, Rûdaw’a yaptığı açıklamada, sanatçı Şehram Nazeri’nin bakanlığın daveti üzerine Erbil'de olduğunu söyledi.

Hawrami, sanata verdiği katkılarından ötürü Nazeri’ye 16 Mayıs günü Erbil’deki Peşewa Salo’nunda düzenlenecek törenle onur ödülü takdim edileceğini belirtti.

Şu ana kadar 40 albümü bulunan Nazeri 12 defa uluslararası müzik ödüllerine layık görüldü.

Fransa’da “Kültür ve Edebiyat Şovalyesi” ve 2007’de “Asya Kıtasının En İyi Sanatçısı” ödülleri bunlardan bazıları.

News Code 1902173
https://tr.mehrnews.com/news/1902173/

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