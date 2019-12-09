İranlı müzisyen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Konya konserini iptal etti

Her sene Hz. Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Töreni'nde Konya’da ücretsiz bir konser veren İranlı tanınmış müzisyen Shahram Nazeri bu seneki konserini iptal ettiğini açıkladı.

Nazeri yaptığı yazılı açıklamada bunun sebebinin Türkiye’nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı olduğunu söyledi.

Daha önce de İranlı Kürt sanatçı Kayhan Kalhor, Türkiye’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle 13 Ekim’de İstanbul'daki Cemal Reşit Rey konser salonunda yapılması planlanan “Horasan’dan Anadolu’ya – Erdal Erzincan & Kayhan Kalhor” etkinliğini iptal etmişti.

Türkiye 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.