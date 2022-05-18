IKBY Başkanı Barzani'den İranlı şarkıcı Şehram Nazeri’ye övgü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'e ziyarette bulunan ünlü İranlı sanatçı Şehram Nazeri’yi kabul etti.

IKBY Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Neçirvan Barzani, Nazeri'nin ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyetin yanı sıra Nazeri’nin çalışmalarına ve sanatına duyduğu saygı ve takdiri dile getirdi.

Nazeri ise IKBY'ye yönelik ziyaretinden ve Başkan Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşmeden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Nazeri’ye Saygı Ödülü verilmişti

IKBY Kültür ve Gençlik Bakanlığı, başkent Erbil’deki Qazi Muhammed Salonu’nda düzenlediği törenle dünya çapında tanınan, 50 yıldan uzun süredir sanatını icra eden İranlı Kürt müzisyen Şehram Nazeri’ye ödül takdim etmişti.