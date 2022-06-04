İmam Humeyni (ra) İslam Cumhuriyeti'nin ruhudur

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün İmam Humeyni'nin (r.a) 33. vefat yıl dönümü münasebetiyle bir konuşma yaptı.

İmam Humeyni'yi (r.a) saygıyla yad eden Ayetullah Hamanei, "İmam Humeyni, İslam Cumhuriyeti'nin ruhudur. Bu ruh İslam Cumhuriyeti'nden alınır ve ihmal edilirse, duvarda sadece asılı resmi kalır." dedi.

Devrim Lideri, "İmam Humeyni'nin karakterinin birçok yönü hala bilinmiyor. Aslında devrim kuşağı, özellikle genç kuşağımız, aziz İmam'ı iyi tanımıyor." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette ki devrimin zafere ulaşmasında halkın büyük rolü vardı ve bunda hiç şüphe yok. Ancak farklı kesimden milyonlarca insanı sahada tutmayı başaran o mehumun zülfikar gibi diliydi. Büyük İmam, ümitsizliği giderip insanların hareketini yönlendirdi. İmam Humeyni devrimin büyük lideriydi."

İmam Humeyni'nin tarihin en büyük devrimine öncülük yaptığını belirten Ayetullah Hamanei, "Tarihte ünlü devrimler Fransız ve Sovyet Devrimi'dir. Bu iki devrimin zafere ulaşmasında halkın büyük katıkısı vardı, ancak devrimden sonra halk işe yaramaz hale geldi. İnsanlar bir kenara itildi." açıklamasını yaptı.

Ayetullah Hamanei, "Bugün İran halkının İslam Devrimine ve dini inancına olan bağlılığı kesinlikle devrimin ilk gününden daha fazladır. Bunu anlamak istiyorsanız, milyonlarca vatandaşın katılımıyla düzenlenen Şehit Kasım Süleymani’nin cenaze törenine bakabilirsiniz." şeklinde konuştu.