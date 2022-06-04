Türkiye'de İmam Humeyni ile ilgili bir program yapılacak

İslam İnkılabı'nın ulu önderi ve İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) 33. vefat yıldönümü münasebeti ile yarın Türkiye'de bir program yapılacak.

İmam Humeyni'nin siyasi düşünceleri ile ilgili yapılacak olan bu program'a yazar Ümit Aktaş, Prof. Dr Mehmet Nur Doğan, Prof. Dr Lütfi Özşahin, Yasemin Çoban ve ilahiyatçı Ersan Baydemir konuşmacı olarak katılacak.

Bu program yarın Pazar günü Türkiye saatiyle 18-20 arası İstanbul Muhammed Mustafa İlim ve Kültür Merkezi düzenlenecek.