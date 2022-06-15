Rusya, AB'ye doğalgaz akışını yüzde 40 kesti

Şirket yaptığı açıklamada, “ Kuzey Akım gaz boru hattına şu anda günde 100 milyon metreküpe kadar gaz tedariki sağlanabiliyor” dedi.

Gazprom'un 167 milyon metreküplük planlanan günlük teslimat hacmi göz önüne alındığında, akış yüzde 40 oranında kesildi.

Gazprom'a göre, Siemens tarafından Gazprom'un St. Petersburg yakınlarındaki Vyborg'daki Portovaya kompresör istasyonundan onarım için alınan sekiz gaz pompalama ünitesinden beşi zamanında iade edilmedi.

Ayrıca, pompalama üniteleri boru hattına bağlandığında, motorları arızalı olduğu için sorunlar ortaya çıktı ve bu da endüstri düzenleyicisi Rostekhnadzor'un kullanımlarına geçici bir yasak getirmesine neden oldu.

Gazprom, “ Şu anda Portovaya CS'de sadece üç gaz kompresör ünitesi kullanılabilir” dedi.

Baltık Denizi'nin altından geçen ve Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akımı boru hattı, Rusya'daki Portovaya kompresör istasyonunu kuzeydoğu Almanya'daki Greifswald'daki eşdeğerine bağlıyor.

AB pazarına yılda yaklaşık 55 milyar metreküp gaz sağlıyor.

Kaynak: TRT Haber