Rusya Finlandiya'nın gazını da kesti

Finlandiya devlet doğal gaz şirketi Gasum, Rusya'nın 21 Mayıs'ta gaz akışını keseceğini duyurdu.

Gasum'dan yapılan açıklamada; "20 Mayıs Cuma günü Gazprom Export, Gasum'la imzalanan tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya sağladığı doğal gaz tedarikini, 21 Mayıs Cumartesi günü yerel saatle 04.00'te keseceğini bildirdi" denildi.

Şirket, "Baltic Connector" boru hattı aracılığıyla Finlandiya'ya diğer kaynaklardan gaz tedarik etmeye devam edeceğini kaydetti.

Finlandiya'nın NATO üyesi olma kararının ardından Rus elektrik ve dağıtım şirketi Inter RAO da ödeme alamadığı için Finlandiya'ya elektrik tedarikini askıya aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber7