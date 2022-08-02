Taliban'dan ABD'nin İHA'lı saldırısına tepki

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü sabahı Kabil'in merkezinde bulunan Şerpur Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırının ABD'ye ait İHA tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu saldırıyı kınayan Mücahid, bunun uluslararası ilkelerin ve yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılması konusunda ABD ile Taliban arasında 2020'de varılan Doha Anlaşması'nın ihlali olduğunu kaydetti.

Mücahid, Zevahiri'nin ölümü hakkında yorumda bulunmadı.

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Zavahiri'nin Afganistan'da düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğrulayarak, "Zevahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok" diye konuştu.