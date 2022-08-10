Taliban'dan Çin'e "Afgan mallarının ülkeye ihracatını kolaylaştırın" çağrısı

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen kabulde, Bakan Muttaki'nin, Çin Dışişleri Bakanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Xiaoyong'tan, Afganistan'da üretilen ürünlerin Çin'e ihraç edilmesini kolaylaştırmasını istediği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, iki ülke arasında gerek Çin'in Tonkshay kentinde gerekse Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Dışişleri Bakanlıkları arasında imzalanan antlaşmaların ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Muttaki, ikili görüşmede, Host ve Paktika'daki depremzedelere acil yardımları ve Afgan iş adamlarına vize verme sürecini başlatan Çin Hükümetine teşekkürlerini bildirirken bu adımların Afganistan ile Çin arasındaki ikili ticaret için yararlı olduğunu kaydetti.

Görüşmede, Özel Temsilci Xiaoyong'un ise Afganistan ile ikili ve çok taraflı ilişkiler üzerinde çalıştıklarını söylediği belirtildi.

Xiaoyong'un bölgeye yaptığı son ziyaretlerde Çin'in Afganistan'a olan ilgisi hakkında Bakan Muttaki'ye kapsamlı bilgi verdiği görüşmede, Afganistan İslam Emirliğinin çabalarını ve başarılarını takdir ettiklerini ifade ettiği öğrenildi.

Çin Özel Temsilcisinin, yeni Afganistan Hükümetinin zor ve önemli şeyleri kısa sürede başardığını, doğal afetleri ve soğuk kışı iyi yönettiğini belirtti.

Son olarak, Çin'in Afganistan ile ikili ilişkilerde büyük ilerleme kaydettiğini dile getiren Xiaoyong, Afganistan ve Çin Dışişleri Bakanları arasındaki görüşmenin iki ülke arasındaki derin ilişkilerin bir işareti olduğunu aktardı.

Kaynak: İLKHA