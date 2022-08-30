AB'den Irak'a itidal çağrısı

Avrupa Birliği, Irak'taki olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

Avrupa Birliği Irak Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada Bağdat'ta Sadr yanlılarıyla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak tüm taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları ise, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.

Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu.