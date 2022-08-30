Irak'taki çatışmalarda ölü sayısı arttı

İngiliz haber ajansı Reuters'in sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Bağdat'ta yaşanan olaylarda artan ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Haberde, Bağdat'taki çatışmalarda ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, yüzlerce kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Sadr yanlıları dün, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.

Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

