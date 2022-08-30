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30 Ağu 2022 10:32

Haşdi Şabi'den Bağdat'taki olaylarla ilgili açıklama

Haşdi Şabi'den Bağdat'taki olaylarla ilgili açıklama

Irak'ta Haşdi Şabi lideri Falih el-Feyyad, Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yaşanan olaylarla ilgli açıklamada bulundu.

Irak medyasına göre Falih el-Feyyad, taraflara sükûnet ve itidal çağrısında bulunarak, ülkedeki siyasi süreci desteklemeyi sürdüreceğini belirterek, "Irak halkına siyasi süreci destekleyeceğimize ve ilgili kurumlar aracılığıyla onu koruyacağımıza söz veriyoruz." dedi.

Feyyad, "Anayasaya, kanunlara ve sandığa başvurmalıyız. Tüm siyasi partilerin sorumlu davranmasını rica ediyorum." açıklamasını yaptı.

Falih el-Feyyad, Haşdi Şabi'nin siyasi ittifakların dışında kalacağını kaydetti.

Ne olmuştu?

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları ise, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.

Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

News Code 1904466
https://tr.mehrnews.com/news/1904466/

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