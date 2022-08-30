Reisi, Irak Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün Tahran'a resmi ziyarette bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'ta güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ancak bu ülkenin tüm siyasi akımları arasında anayasaya dayalı olarak diyalog yoluyla ve Irak ulusunun sorunlarının çözümüne yönelik yeni bir hükümetin kurulması konusunda bir anlayışa varılmasıyla mümkün olduğunu belirterek, "Bu konuda mercilik çok önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

İran ve Suudi Arabistan arasında Irak'ın arabuluculuğuyla gerçekleştirilen görüşmelerin faydalı olduğunu dile getiren Reisi, "Önceki anlaşmaların uygulanmasının tamamlanmasıyla, ilişkilerin artmasının yolu açılmıştır" ifadesini kullandı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de, Irak'ta istikrar ve güvenliğin sağlanması ve bu ülkede yeni bir hükümet kurmanın siyasi sürecinin tamamlanmasındaki sürekli desteğinden dolayı İran'ı takdir ederek, Irak hükümetinin İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri geliştirmedeki rolünün devam ettiğini vurguladı.