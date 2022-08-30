Mukteda es-Sadr: Irak halkından özür diliyorum

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr düzenlediği basın toplantısında Irak'ta yaşanan gelişmelerden dolayı bu ülkenin halkından özür dileyerek, taraftarlarına protestoları bir saat içinde sona erdirmeleri çağrısında bulundu.

Mukteda es-Sadr, "Irak halkından utanıyorum ve onlardan özür diliyorum. Şiddet ve cinayet içeren bir devrim kötü bir devrimdir. Yaşananların devrim olduğunu söylemiyorum çünkü bu bir devrim değil. Iraklıların kanı dökmek yasaktır" dedi.

Iraklı Sadr, Sadr Hareketi'ni eleştirirken Iraklı güvenlik güçlerini tarafsız bir tutum benimsedikleri için takdir etti.

Mukteda Sadr ayrıca Haşdi Şabi güçlerinin yaşananlarla bir ilgisi olmadığını ifade etti.