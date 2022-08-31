İran Dışişleri'nden "Irak" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak’ta durumun sakinleşmesini memnuniyetle karşılıyor, son olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” denildi.

Büyük sabır ve dirayetle fitnelere geçit vermeyen Bağdat hükümeti, Irak halkı ve ülkenin tüm yasal kurumlarının gösterdiği tutumun takdir edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut siyasi krizi atlatmanın tek yolu diyalogdur. Irak’taki tüm siyasi partilerin, siyasi sürece yapıcı katılımlarıyla yeni bir hükümetin kurulmasına uyugn zemin hazırlamasını umuyoruz.

“İran her zamanki gibi bölgesel gelişmelerde yapıcı rol oynayan istikrarlı, güvenli ve güçlü bir Irak istiyor.”

Açıklamada, Irak'taki Erbain törenlerine katılmak için ülkede bulunan yabancı ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Dışişleri'nin yayımladığı açıklamada “İran İslam Cumhuriyeti olarak Irak’ın bu zor durumu Yüce Allah’ın yardımı ve dini merciinin yönlendirmesi, hükümetin dirayeti ve Irak halkının uyanıklığıyla atlatacağına inanıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, önceki gün siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları ise, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.

Bağdat'taki çatışmalarda en az 30 kişi ölmüş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

