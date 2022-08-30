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30 Ağu 2022 12:05

Azerbaycan Başsavcısı Aliyev'den Tahran'a ziyaret

Azerbaycan Başsavcısı Aliyev'den Tahran'a ziyaret

Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ve beraberlerindeki heyet bugün İran'ı ziyaret edecek.

Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev, İran Başsavcısı Muhammad Cafer Montazeri'nin daveti üzerine bugün Tahran'a geliyor.

Tahran'daki temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra çeşitli adli ve hukuki konuların ele alınması bekleniyor.

News Code 1904471
https://tr.mehrnews.com/news/1904471/

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