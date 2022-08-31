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31 Ağu 2022 17:30

ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı

ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD'nin, Ermenistan ve Azerbaycan'ı kapsamlı bir barış anlaşması uğruna diplomatik işbirliğini yoğunlaştırmaya çağırdığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, gazetecilere verdiği brifing sırasında ABD'nin, Ermenistan ve Azerbaycan'ı kapsamlı bir barış anlaşması uğruna diplomatik işbirliğini yoğunlaştırmaya çağırdığını ifade etti. 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında 31 Ağustos'ta Brüksel'de düzenlenecek görüşmeden Dışişleri Bakanlığı'nın ne beklediği sorusuna da değinen Patel "Sadece daha önce söylediğimizi tekrar edebilirim. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kafkasya bölgesi için güvenli, istikrarlı, demokratik, müreffeh ve barışçıl bir geleceği teşvik etmeye bağlı kalmaya devam ediyor. Ermenistan ve Azerbaycan'ı diplomatik ilişkilerini yoğunlaştırmaya ve kapsamlı bir barış anlaşmasına varmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Ermeni Haber

News Code 1904508
https://tr.mehrnews.com/news/1904508/

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