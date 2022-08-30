Azerbaycan'dan İran'a 137 mahkumun iadesi için görüşmeler sürüyor

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün İran'a gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev, İran Başsavcısı Muhammad Cafer Montazeri ile bir araya geldi.

Başsavcısı Aliyev burada yaptığı açıklamada Azerbaycan'dan İran'a 137 mahkumun iadesi için yapılan görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Tahran-Bakü ilişkilerine de değinen Azerbaycanlı Başsavcı "İran, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur , o zamandan beri de ikilı ilişkiler üst düzeyde devam etmektedir." dedi.

Aliyev ayrıca, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Tahran ziyareti iyi ilişkilerin göstergesidir. İki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olması yargı dahil diğer alanlardaki ilişkiler de olumlu yönde etkileyecektir." ifadesini kullandı.

