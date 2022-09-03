Ermenistan askerleri Karabağ'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırın Kelbecer ve Laçın illeri istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ve Karakilise illerindeki Ermenistan mevzilerinden belirli aralıklarla 16 kez ateş altına alındığı aktarıldı.



Açıklamada, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca Azerbaycan ordusunun mevzilerine 3 kez ateş edildiği duyuruldu.



Azerbaycan ordusunda personel ve ekipman kaybı olmadığı vurgulanan açıklamada, açılan ateşe karşı misillemede bulunulduğu ifade edildi.

AA