  1. Azerbaycan
4 Eyl 2022 14:33

Ermenistan, Kelbecer ve Laçın’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan, Kelbecer ve Laçın’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerleri arasından hayatını kaybeden ve ya yaralananın olmadığı belirtilirken, karşı tarafı susturmak için Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. Kaynak: Ermenistan, Kelbecer ve Laçın’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Kaynak: İHA

News Code 1904579
https://tr.mehrnews.com/news/1904579/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler