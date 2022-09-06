Paşinyan ile Putin Karabağ’ı görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Yuri Uşakov, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 7 Eylül’de Doğu Ekonomik Forumu’nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geleceğini bildirdi.

Ermenistan medyasına göre Uşakov, “Dağlık Karabağ sorunu konusunun görüşülmesi bekleniyor. Rusya, liderler arasındaki üçlü anlaşmalar temelinde Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine çok yönlü desteğini sürdürüyor. Rus barış gücü bölgenin güvenliğini sağlıyor.” dedi.

Uşakov, liderlerin, ticari ve ekonomik işbirliğinin gelişmesi için beklentiler de dahil olmak üzere Rus-Ermeni ilişkilerinin temel yönlerini de ele alacaklarını kaydetti.