İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 700 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 135'e, vaka sayısı ise 7 milyon 537 bin 781'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 634'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 313 bin 738'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.