İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 696 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 178'e, vaka sayısı ise 7 milyon 538 bin 821'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 547'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 315 bin 563'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.