İran'da vaka sayısında azalma eğilimi sürüyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 344 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 154'e, vaka sayısı ise 7 milyon 538 bin 125'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 583'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 314 bin 681'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.