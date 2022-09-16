Reisi: ŞİÖ, ABD'nin yaptırımlarına karşı özel tedbiler almalı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-Şanghay İşbirliği Örgütü, kadim Asya kıtasının "büyük uygarlık ailesinin" bir simgesidir.

- Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle azami etkileşim ve hem bölgesel hem de uluslararası alanlarda etkin mevcudiyet, İran'ın dış politikasının merkezinde yer almaktadır.

-İran'ın geniş kapasitesi, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün ilerleyen günlerdeki hareketlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır.

-Amerika'nın tek taraflılık politikası, diğer ülkelerin bağımsız olarak kalkınma planını yürütmesini engelliyor.

-Şanghay İşbirliği Örgütü'nün ABD'nin tek taraflılığı ve baskıcı yaptırımlarına karşı çıkmak için yeni çözümler ve özel önlemler benimsemesi gerekiyor.

-ŞİÖ, üye ülkeler arasında ticareti kolaylaştıracak ulaştırma projeleri için finansman sağlanmasına öncelik verilmeli. İran’ın ulaşım potansiyeli örgüte hizmet sunacaktır. Bunlardan biri, finans ve emtia borsaları ile ülkeler arası veri alışverişi alanındaki altyapının ortak şekilde geliştirilerek bu örgütün üyeleri arasında sürdürülebilir ticaretin oluşturulmasıdır

-İran olarak enerji alanında etkin bir rol oynamak ve enerji tedarikinde ŞİÖ’ye üye ülkelerin endişelerini ortadan kaldırmak istiyoruz.

-Afganistan'daki başarısızlığından ders alamayan ABD, güvensizlik yaratma ve müdahale politikasını Asya’nın diğer bölgelerinde sürdürmektedir.

-ŞİÖ üyesi ülkeler arasında ve Asya'da yabancı güçlerin müdahalesi olmaksızın çok taraflılığın ortak geliştirilmesi ve derinleştirilmesi temelinde yeni bir güvenlik modeli oluşturulmalı.

-Afganistan'da kalıcı istikrarın sağlanmasının ülkede tüm grupların yer aldığı kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

-Afganistan ve Suriye’den ders çıkarılmalı. NATO’nun yayılmacı politikasının devam etmesi, farklı bölgeler için tehdit oluşturmaktadır.

-Kafkasya bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin tesisi İran için çok önemlidir. Her zaman toprak bütünlüğüne, ulusal egemenliğe saygı duyulmasını destekledik ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırlarda herhangi bir değişikliği reddettik. Taraflar, farklılıklarını diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka dayalı olarak barışçıl bir şekilde çözmelidir.