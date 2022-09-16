İran Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmen üye oldu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran, Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Hindistan liderlerini kongre merkezinde karşıladı. Daha sonra liderler, zirve öncesinde birlikte fotoğraf çektirdi.
Ardından açılış konuşması yapan Şevket Mirziyoyev, toplantının gündemi hakkında bilgi verdi ve toplantının başarılı geçmesini diledi.
Mirziyoyev ayırca, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne resmen üye olduğunu bildirdi.
Son günlerde İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) tam üyeliği için hazırlanan kanun teklifi İslami Şura Meclisi'ne sunuldu." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Semerkent Zirvesi sırasında İran'ın ŞİÖ'ye tam üyelik için ilk yükümlülük muhtırasını imzalayacağını duyurmuştu.
Daha önce de İran’ın Pekin Büyükelçiliği, ŞİÖ'ye tam üyeliğinin Nisan 2023'te sonuçlanacağını açıklamıştı.
yorumunuz