Cumhurbaşkanı Reisi Özbekistan ziyaretini değerlendirdi

Tahran'a dönüşünde basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, Özbekistan ziyaretinin komşuluk politikalarını ve bölgesel ilişkilerini geliştirme doğrultusunda atılan bir adım olduğunu belirtti.

İran ile Özbekistan'ın üst düzey yetkilileri arasında 20 seneyi aşkın bir süredir karşılıklı temasların bulunmadığına işaret eden Reisi, bu ziyaretin geçen 20 senede yavaş yapılan teması güçlendirdiğini belirtti.

Reisi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nin kulisinde yapılan ikili görüşmelere değinerek , Şanghay üyesi liderleriyle 10'dan fazla görüşme yaptığını, bu görüşmelerde ikili ticari ve ekonomik konuların gündeme getirildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın komşularıyla çalışmak ve komşuluk politikasını geliştirmek için iradesinin ŞİÖ Zirves'inde netleştiğini söyledi.

Reisi, Çin, Hindistan ve Pakistan gibi bazı ülke liderlerinin kendisini resmi ziyaret için davet ettiklerini söyledi.

İran'ın ŞİÖ'nün üyesi olduğunun resmen ilan edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Reisi, bunun İran'ın bölgede ekonomik alt yapısının güçlenmesi için iyi bir zemin sağlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Özbekistan ziyaretinden elde edilen sonuçlar, düşmanın İran'ı tehdit ve yaptırımlarla tecrit etme girişiminin başarısız olduğunu gösterdi." diye konuştu.