İran'dan Türkiye'ye 8 gün gaz akışı olmayacak

Türk medyasına göre, BOTAŞ, planlı bakım çalışması nedeniyle 2-9 Ekim tarihlerinde İran'dan doğalgaz teslimatı yapılamayacağını açıkladı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "İran-Türkiye Doğalgaz Boru hattında 02-09/10/2022 tarihleri arasında gerçekleştirlecek olan planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca gaz teslimatı yapılamayacaktır" denildi.

Açıklamada planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun öngörülmediği belirtildi.