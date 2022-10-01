  1. Ekonomi
1 Eki 2022 14:28

İran'dan Türkiye'ye 8 gün gaz akışı olmayacak

İran'dan Türkiye'ye 8 gün gaz akışı olmayacak

BOTAŞ, 2-9 Ekim tarihlerinde İran'dan doğalgaz teslimatı yapılamayacağını duyurdu.

Türk medyasına göre, BOTAŞ, planlı bakım çalışması nedeniyle 2-9 Ekim tarihlerinde İran'dan doğalgaz teslimatı yapılamayacağını açıkladı. 

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "İran-Türkiye Doğalgaz Boru hattında 02-09/10/2022 tarihleri arasında gerçekleştirlecek olan planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca gaz teslimatı yapılamayacaktır" denildi.

Açıklamada planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun öngörülmediği belirtildi. 

News Code 1905040
https://tr.mehrnews.com/news/1905040/

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