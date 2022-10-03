Türkiye'den Libya'ya resmi ziyaret

Türk medyasına göre, Türkiye'den bir heyet, bugün Libya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Libya ziyaretinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirileceğine dikkat çekildi.

Heyette kabineden 4 bakan yer alacak.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş heyette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Libya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek isimler arasında yer alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadesine yer verildi.