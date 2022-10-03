  1. Türkiye
3 Eki 2022 18:26

Çavuşoğlu:

Libya ile gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalıyoruz

Libya ile gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalıyoruz

Libya ziyaretinde açıklamalarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız." dedi.

Türk medyasına göre, Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bundan sonra da Libya'nın yanında olacağız, desteklemeye devam edeceğiz. Doğusu ile Batı ile Libya bizim için çok önemlidir. Libya'da tüm kesimlerle görüşüyoruz.

İki tane anlaşma imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyor. Çok sayıda taslak belgeler var. Bu belgeler üzerinde müzakerelerimizi yapıcı bir şekilde sürdürüyoruz.

Bu anlaşmaları da bir sonraki stratejik iş birliği konseyi toplantısında imzalamayı düşünüyoruz. Deniz yetki alanlarında mutabakat sağlandı."

News Code 1905088
https://tr.mehrnews.com/news/1905088/

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